Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над «Металлургом»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ремпал (Броссо) – 12:21 (5x5)     1:1 Хабаров (Козлов) – 28:42 (5x5)     1:2 Исхаков (Петунин, Набоков) – 35:19 (5x5)     2:2 Броссо (Кузнецов, Жаровский) – 43:47 (5x5)     3:2 Броссо (Кузнецов, Ремпал) – 45:30 (5x4)     3:3 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 58:54 (6x5)     4:3 Ремпал – 65:00    

– Хороший матч, шикарная атмосфера. Команды показали хорошие скорости. На мой взгляд, после длительной паузы ребята неплохо начали матч и держали скорости. Девин Броссо молодец, забил два гола. Да и все ребята молодцы, горжусь ими. Атмосфера на трибунах была сумасшедшая, игроки это чувствовали.

– Во втором периоде проиграли 0:2. Сказывается класс соперника или могли не позволить им перехватить инициативу?
– Это хорошая команда, не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, потому что они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли, заставляли их ошибаться, было много позитивных моментов.

– Алексей Василевский не попал в состав. Решили поберечь его?
– Он не играл давно, ему надо набрать форму. Но он близок к возвращению.

– Андрей Разин сказал, что «Салават Юлаев» тоже претендент на Кубок Гагарина. Вы готовите ребят на это?
– Во-первых, в подсознании у нас у всех эта мечта есть. У меня такая философия: когда поднимаешься в гору, не надо смотреть, сколько ещё до вершины, а нужно концентрироваться на следующем шаге. Сейчас была «Магнитка», потом будет СКА, затем – «Трактор». Главное, чтобы к плей-офф все были здоровы, и нужно попасть в плей-офф.

– Денис Ян в ротации?
– Пока предпочтительнее другие ребята. Конечно, он, как и все хоккеисты, переживает, но и у меня есть свои обязанности как у тренера. Мы рассчитываем на Дениса, никто не списывает его со счетов. Мы попытаемся давать ему игровое время, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

