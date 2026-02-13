Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник сборной Канады Моррисси не сыграет со Швейцарией из-за травмы

Защитник сборной Канады Моррисси не сыграет со Швейцарией из-за травмы
Комментарии

Защитник сборной Канады Джош Моррисси не сыграет в матче мужского олимпийского турнира с командой Швейцарии. Встреча состоится сегодня, 13 февраля, и начнётся в 23:10 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
2-й период
3 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14    

Ранее Моррисси из-за повреждения не доиграл встречу с Чехией (5:0). Хоккеист, выступающий за «Виннипег Джетс», провёл одну смену во втором периоде, после чего на льду больше не появлялся. Ши Теодор был заявлен седьмым защитником, поэтому он заменил Моррисси по ходу игры.

Как сообщает пресс-служба сборной Канады, в стартовом составе на игру со Швейцарией выйдет Логан Томпсон, Брэд Маршан заменит Сета Джарвиса, а Трэвис Санхайм — Моррисси.

Фото: x.com/HockeyCanada

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Маклин Селебрини стал самым молодым автором заброшенной шайбы сборной Канады на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android