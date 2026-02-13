Защитник сборной Канады Моррисси не сыграет со Швейцарией из-за травмы
Защитник сборной Канады Джош Моррисси не сыграет в матче мужского олимпийского турнира с командой Швейцарии. Встреча состоится сегодня, 13 февраля, и начнётся в 23:10 мск.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
2-й период
3 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp) 2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54 2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp) 3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14
Ранее Моррисси из-за повреждения не доиграл встречу с Чехией (5:0). Хоккеист, выступающий за «Виннипег Джетс», провёл одну смену во втором периоде, после чего на льду больше не появлялся. Ши Теодор был заявлен седьмым защитником, поэтому он заменил Моррисси по ходу игры.
Как сообщает пресс-служба сборной Канады, в стартовом составе на игру со Швейцарией выйдет Логан Томпсон, Брэд Маршан заменит Сета Джарвиса, а Трэвис Санхайм — Моррисси.
Фото: x.com/HockeyCanada
