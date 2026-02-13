Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид забил свой первый гол на Олимпийских играх. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче мужского олимпийского турнира по хоккею с командой Швейцарии. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане, на данный момент идёт первый период.

На пятой минуте встречи Макдэвид открыл счёт с передач Натана Маккиннона и Кейла Макара.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартовал 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх принимают участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.