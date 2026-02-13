Скидки
Коннор Макдэвид забил свой первый гол на Олимпийских играх

Коннор Макдэвид забил свой первый гол на Олимпийских играх
Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид забил свой первый гол на Олимпийских играх. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче мужского олимпийского турнира по хоккею с командой Швейцарии. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане, на данный момент идёт первый период.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
2-й период
3 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14    

На пятой минуте встречи Макдэвид открыл счёт с передач Натана Маккиннона и Кейла Макара.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартовал 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх принимают участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
