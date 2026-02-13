Коннор Макдэвид забил свой первый гол на Олимпийских играх
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид забил свой первый гол на Олимпийских играх. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче мужского олимпийского турнира по хоккею с командой Швейцарии. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане, на данный момент идёт первый период.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
2-й период
3 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp) 2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54 2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp) 3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14
На пятой минуте встречи Макдэвид открыл счёт с передач Натана Маккиннона и Кейла Макара.
Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартовал 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх принимают участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.
