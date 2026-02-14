«Они — члены хоккейной семьи». Босс НХЛ высказался об Олимпиаде-2026 без сборной России

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о своём отношении к Олимпийским играм 2026 года в Италии без участия российской хоккейной сборной.

— Что вы думаете о текущем олимпийском турнире без России? Есть ли у вас ощущение, что чего-то не хватает?

— Думаю, всё хоккейное сообщество скучает по участию российской команды в международных турнирах. Они — члены хоккейной семьи, и в нужное время их с радостью примут обратно, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).