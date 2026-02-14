Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Они — члены хоккейной семьи». Босс НХЛ высказался об Олимпиаде-2026 без сборной России

«Они — члены хоккейной семьи». Босс НХЛ высказался об Олимпиаде-2026 без сборной России
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о своём отношении к Олимпийским играм 2026 года в Италии без участия российской хоккейной сборной.

— Что вы думаете о текущем олимпийском турнире без России? Есть ли у вас ощущение, что чего-то не хватает?
— Думаю, всё хоккейное сообщество скучает по участию российской команды в международных турнирах. Они — члены хоккейной семьи, и в нужное время их с радостью примут обратно, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Всё хоккейное сообщество скучает по России». Огненное интервью с боссом НХЛ
Эксклюзив
«Всё хоккейное сообщество скучает по России». Огненное интервью с боссом НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android