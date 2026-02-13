Результаты матчей ВХЛ на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 13 февраля 2026 года:

«Звезда» – «Сокол» — 4:2;

«Южный Урал» – «Динамо» СПб — 0:3;

«Молот» – «Челны» — 2:1 Б;

«Химик» – ХК «Норильск» — 2:3 Б;

«Барс» – «Горняк-УГМК» — 4:1;

«Олимпия» – «Нефтяник» — 3:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 82 очками после 50 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 51 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.