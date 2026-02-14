В пятницу, 13 февраля, состоялись 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 13 февраля 2026 года:
«Сибирские Снайперы» – «Красноярские Рыси» — 8:1;
«Кузнецкие Медведи» – «Толпар» — 3:4 ОТ;
«Омские Ястребы» – «Стальные Лисы» — 1:2;
«Снежные Барсы» – «Ладья» — 1:4;
«Алмаз» – «Красная Армия» — 1:2;
«Локо» – МХК «Спартак» — 3:6;
«Реактор» – «Крылья Советов» — 3:1;
МХК «Динамо-Карелия» – «Динамо-Шинник» — 2:3;
ХК «Капитан» – Академия СКА — 4:2;
«АКМ Новомосковск» – «Спутник» — 2:3;
Академия Михайлова – «Белые Медведи» — 4:2.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 50 матчей.