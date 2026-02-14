Скидки
В НХЛ предположили, при каких условиях сборную России вернут на международную арену

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, когда, по его мнению, сборную России вернут на международную арену.

— Понимаю, что это вне вашей юрисдикции, но когда, по вашему мнению, Россию могли бы вернуть на международные турниры?
— Я думаю, это зависит от многих факторов, в том числе от того, когда и как могут закончиться боевые действия в Украине, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сборные России по хоккею с шайбой отстранены международными федерациями от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года по политическим причинам.

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Всё хоккейное сообщество скучает по России». Огненное интервью с боссом НХЛ
