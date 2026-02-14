Скидки
Лидера сборной Швейцарии Кевина Фиалу увезли на носилках после столкновения с игроком Вашингтона Томом Уилсоном на ОИ-2026

Лидера сборной Швейцарии увезли на носилках после столкновения с игроком «Вашингтона»
Комментарии

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма от форварда сборной Канады Тома Уилсона. Фиалу увезли на носилках.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фиала лежал неподвижно всё время до появления носилок. Нападающий не мог пошевелить ногой, провожать со льда хоккеиста вышла вся сборная Канады.

Кевину Фиале 29 лет. На клубном уровне он представляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». В НХЛ на его счету 651 матч и 488 (211+277) набранных очков. Вместе со сборной Швейцарии Фиала трижды выигрывал серебряные медали чемпионата мира по хоккею. На ЧМ 2024 года признан лучшим игроком турнира.

Комментарии
Новости. Хоккей
