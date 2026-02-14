Лидера сборной Швейцарии увезли на носилках после столкновения с игроком «Вашингтона»

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма от форварда сборной Канады Тома Уилсона. Фиалу увезли на носилках.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фиала лежал неподвижно всё время до появления носилок. Нападающий не мог пошевелить ногой, провожать со льда хоккеиста вышла вся сборная Канады.

Кевину Фиале 29 лет. На клубном уровне он представляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». В НХЛ на его счету 651 матч и 488 (211+277) набранных очков. Вместе со сборной Швейцарии Фиала трижды выигрывал серебряные медали чемпионата мира по хоккею. На ЧМ 2024 года признан лучшим игроком турнира.