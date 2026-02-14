Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 14 февраля 2026 года

14 февраля в Милане прошли матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. Всего состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Олимпиады по хоккею.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди мужчин на 12 февраля 2026 года.

Группа В. Италия — Словакия – 2:3;

Группа В. Финляндия — Швеция – 4:1;

Группа А. Франция — Чехия – 3:6;

Группа А. Канада — Швейцария – 5:1.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 11 по 22 февраля.

В следующих матчах олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля. Сборная Швейцарии в этот же день встретится с командой Чехии. Финны сыграют с итальянцами и шведы со словаками 14 февраля.