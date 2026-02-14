Все игроки сборной Канады вышли на лёд, чтобы поддержать травмированного соперника. Фото

Все игроки сборной Канады вышли на лёд в момент транспортировки за пределы площадки получившего серьёзную травму нападающего сборной Швейцарии Кевина Фиалы.

Фото: Okko

Фото: Okko

Характер травмы неизвестен, но Фиала не мог пошевелить ногой. Спортсмена унесли на носилках, после чего игра продолжилась и закончилась победой Канады со счётом 5:1.

Кевину Фиале 29 лет. На клубном уровне он представляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». В НХЛ на его счету 651 матч и 488 (211+277) набранных очков. Вместе со сборной Швейцарии Фиала трижды выигрывал серебряные медали чемпионата мира по хоккею. На ЧМ 2024 года признан лучшим игроком турнира.