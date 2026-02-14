Все игроки сборной Канады вышли на лёд, чтобы поддержать травмированного соперника. Фото
Все игроки сборной Канады вышли на лёд в момент транспортировки за пределы площадки получившего серьёзную травму нападающего сборной Швейцарии Кевина Фиалы.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp) 2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54 2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp) 3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14 4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28 5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03
Фото: Okko
Фото: Okko
Характер травмы неизвестен, но Фиала не мог пошевелить ногой. Спортсмена унесли на носилках, после чего игра продолжилась и закончилась победой Канады со счётом 5:1.
Кевину Фиале 29 лет. На клубном уровне он представляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». В НХЛ на его счету 651 матч и 488 (211+277) набранных очков. Вместе со сборной Швейцарии Фиала трижды выигрывал серебряные медали чемпионата мира по хоккею. На ЧМ 2024 года признан лучшим игроком турнира.
