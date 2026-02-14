Скидки
Все игроки сборной Канады вышли на лёд, чтобы поддержать травмированного соперника. Фото

Все игроки сборной Канады вышли на лёд, чтобы поддержать травмированного соперника. Фото
Комментарии

Все игроки сборной Канады вышли на лёд в момент транспортировки за пределы площадки получившего серьёзную травму нападающего сборной Швейцарии Кевина Фиалы.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

Фото: Okko

Фото: Okko

Характер травмы неизвестен, но Фиала не мог пошевелить ногой. Спортсмена унесли на носилках, после чего игра продолжилась и закончилась победой Канады со счётом 5:1.

Кевину Фиале 29 лет. На клубном уровне он представляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». В НХЛ на его счету 651 матч и 488 (211+277) набранных очков. Вместе со сборной Швейцарии Фиала трижды выигрывал серебряные медали чемпионата мира по хоккею. На ЧМ 2024 года признан лучшим игроком турнира.

