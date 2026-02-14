Натан Маккиннон, ОИ-2026: статистика в матче Канада — Швейцария, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии записал на свой счёт гол и две результативные передачи.

Напомним, 14 февраля, в Милане прохошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержала североамериканская сборная.

На счету канадского форварда после двух матчей четыре очка (два гола и две результативные передачи).

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля.