Натан Маккиннон, ОИ-2026: статистика в матче Канада — Швейцария, очки, голы, передачи
Поделиться
Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии записал на свой счёт гол и две результативные передачи.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp) 2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54 2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp) 3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14 4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28 5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03
Напомним, 14 февраля, в Милане прохошли очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержала североамериканская сборная.
На счету канадского форварда после двух матчей четыре очка (два гола и две результативные передачи).
В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля.
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
02:25
-
02:21
-
02:14
-
02:04
-
01:57
-
01:46
-
01:41
-
00:04
- 13 февраля 2026
-
23:56
-
23:44
-
23:34
-
23:02
-
22:42
-
22:26
-
22:14
-
21:52
-
21:40
-
21:18
-
21:04
-
20:46
-
20:38
-
20:22
-
20:16
-
20:10
-
20:10
-
19:54
-
19:39
-
19:16
-
18:58
-
18:42
-
18:12
-
17:54
-
17:36
-
17:16
-
17:02