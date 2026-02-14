Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Канада — Швейцария

Сегодня, 14 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержала североамериканская сборная и обеспечила себе досрочную путёвку в четвертьфинал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон.

У швейцарцев единственную шайбу забросил Пиус Зутер.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля. Сборная Швейцарии в этот же день встретится с командой Чехии. Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.