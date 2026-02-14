Скидки
Канада — Швейцария: результат матча 14 февраля 5:1, мужской олимпийский турнир по хоккею, Олимпиада-2026

Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Канада — Швейцария
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержала североамериканская сборная и обеспечила себе досрочную путёвку в четвертьфинал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон.

У швейцарцев единственную шайбу забросил Пиус Зутер.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля. Сборная Швейцарии в этот же день встретится с командой Чехии. Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Календарь мужского хоккейного олимпийского турнира
Таблица мужского хоккейного олимпийского турнира
