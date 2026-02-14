Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 14 февраля 2026 года

С 13 на 14 февраля в Милане прошли матчи 1/4 финала женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 14 февраля 2026 года:

Чехия – Швеция — 0:2;

США – Италия — 6:0.

После данных игр определились первые участники 1/2 финала в олимпийском хоккейном турнире у женщин, ими стали сборные Швеции и США. В других четвертьфинальных матчах канадки встретятся с немками, а сборная Финляндии сыграет с национальной командой Швейцарии. Оба матча пройдут 14 февраля.

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдут 19 февраля.