Коннор Макдэвид повторил рекорд Теэму Селянне 1998 года на Олимпийских играх

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Напомним, ранее в игре с Чехией форвард отдал три ассиста.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Коннор Макдэвид стал вторым игроком в истории Олимпийских игр с участием хоккеистов НХЛ, кто в двух матчах подряд набрал три и более очка. В 1998 году на Олимпиаде в Нагано данным достижением отметился финский нападающий Теэму Селянне.

На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержала североамериканская сборная.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    
