Коннор Макдэвид повторил рекорд Теэму Селянне 1998 года на Олимпийских играх

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Напомним, ранее в игре с Чехией форвард отдал три ассиста.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Коннор Макдэвид стал вторым игроком в истории Олимпийских игр с участием хоккеистов НХЛ, кто в двух матчах подряд набрал три и более очка. В 1998 году на Олимпиаде в Нагано данным достижением отметился финский нападающий Теэму Селянне.

На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Канады и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержала североамериканская сборная.