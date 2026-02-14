Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 14 февраля 2026 года

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжится хоккейный олимпийский турнир у женщин. Всего состоятся два матча 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием хоккейного игрового дня Олимпиады.

Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 14 февраля 2026 года (время московское):

18:40. Канада – Германия;

23:10. Финляндия – Швейцария.

Напомним, в двух других парах 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею Швеция обыграла Чехию со счётом 2:0, США – Италию со счётом 6:0.

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдут 19 февраля. Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.