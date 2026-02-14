Федерация хоккея Швейцарии выступила с заявлением о состоянии травмированного Кевина Фиалы

Федерация хоккея Швейцарии сообщила, что получивший травму в матче со сборной Канады игрок национальной команды Кевин Фиала пропустит остаток олимпийского турнира.

«Кевин Фиала был вынужден покинуть лёд из-за травмы за три минуты до конца игры. Медицинское обследование выявило травму ноги, которая исключает его участие в Олимпийских играх 2026 года», — сказано в сообщении федерации.

Напомним, Фиала получил травму в столкновении с форвардом сборной Канады Томом Уилсоном. Фиала лежал неподвижно всё время до появления носилок. Нападающий не мог пошевелить ногой. Кевину Фиале 29 лет. На клубном уровне он представляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».