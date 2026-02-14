«Это три феноменальных игрока». Тренер сборной Канады Купер — о форвардах команды

Главный тренер мужской сборной Канады по хоккею Джон Купер после матча с национальной командой Швейцарии (5:1) на ОИ-2026 оценил взаимодействие трёх форвардов «кленовых листьев» — Коннора Макдэвида, Натана Маккиннона и Маклина Селебрини.
«Вот в чём дело, это три феноменальных игрока, по-настоящему игроки поколения. Но при этом никогда не знаешь, как сложится их «химия». Все трое центрфорварды, и кому-то приходится не то чтобы делать шаг назад, а играть немного не на своей позиции. В конце концов, это три хоккеиста, которые хотят шайбу, которым нужна шайба, а шайба на льду всего одна. Значит, нужно идти на жертвы — и в итоге они на это пошли», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
После двух матчей ОИ-2026 у Макдэвида шесть набранных очков (1+5), на счету Маккиннона четыре очка (2+2), а молодой Селебрини набрал три очка (2+1).
