«Это три феноменальных игрока». Тренер сборной Канады Купер — о форвардах команды

«Это три феноменальных игрока». Тренер сборной Канады Купер — о форвардах команды
Главный тренер мужской сборной Канады по хоккею Джон Купер после матча с национальной командой Швейцарии (5:1) на ОИ-2026 оценил взаимодействие трёх форвардов «кленовых листьев» — Коннора Макдэвида, Натана Маккиннона и Маклина Селебрини.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

«Вот в чём дело, это три феноменальных игрока, по-настоящему игроки поколения. Но при этом никогда не знаешь, как сложится их «химия». Все трое центрфорварды, и кому-то приходится не то чтобы делать шаг назад, а играть немного не на своей позиции. В конце концов, это три хоккеиста, которые хотят шайбу, которым нужна шайба, а шайба на льду всего одна. Значит, нужно идти на жертвы — и в итоге они на это пошли», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

После двух матчей ОИ-2026 у Макдэвида шесть набранных очков (1+5), на счету Маккиннона четыре очка (2+2), а молодой Селебрини набрал три очка (2+1).

