Сегодня, 14 февраля, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 14 февраля 2026 года (время московское):

11:00. «Югра – «Ростов»

13:00. «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья»

14:00. «Рубин» – ХК «Тамбов»

17:00. АКМ – «Ижсталь»

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 87 очков в 52 матчах. Второе место занимает «Югра» с 82 очками после 50 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 51 игре). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.