«Это два лучших игрока в мире». Селебрини — о партнёрах по сборной Канады

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини высказался об игре с Коннором Макдэвидом и Натаном Маккинноном в одной команде.

«Это два лучших игрока в мире, две легенды, которые находятся на пике своей карьеры. С ними очень легко играть, когда они в таком кураже», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

После двух матчей на Олимпийских играх — 2026 молодой нападающий сборной Канады Маклин Селебрини набрал три очка (две заброшенные шайбы и одна результативная передача).

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля.