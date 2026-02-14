Скидки
«Это два лучших игрока в мире». Селебрини — о партнёрах по сборной Канады

«Это два лучших игрока в мире». Селебрини — о партнёрах по сборной Канады
Комментарии

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини высказался об игре с Коннором Макдэвидом и Натаном Маккинноном в одной команде.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

«Это два лучших игрока в мире, две легенды, которые находятся на пике своей карьеры. С ними очень легко играть, когда они в таком кураже», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

После двух матчей на Олимпийских играх — 2026 молодой нападающий сборной Канады Маклин Селебрини набрал три очка (две заброшенные шайбы и одна результативная передача).

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля.

