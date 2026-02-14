«Это Олимпийские игры, мне ужасно жаль». Уилсон о травме Фиалы в матче Канада — Швейцария

Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о травме форварда команды Швейцарии Кевина Фиалы после столкновения хоккеистов в матче.

«Это Олимпийские игры, мне ужасно жаль, что он, возможно, не сможет продолжить играть. Желаю его семье и ему самому всего наилучшего и выражаю свою поддержку. Никогда не хочется видеть, как игрок получает травму, особенно на таком турнире», — приводит слова Уилсона журналист Марк Лазерус на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Фиала лежал неподвижно всё время до появления носилок. Нападающий не мог пошевелить ногой. Кевину Фиале 29 лет. На клубном уровне он представляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».