Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это Олимпийские игры, мне ужасно жаль». Уилсон о травме Фиалы в матче Канада — Швейцария

«Это Олимпийские игры, мне ужасно жаль». Уилсон о травме Фиалы в матче Канада — Швейцария
Комментарии

Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о травме форварда команды Швейцарии Кевина Фиалы после столкновения хоккеистов в матче.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

«Это Олимпийские игры, мне ужасно жаль, что он, возможно, не сможет продолжить играть. Желаю его семье и ему самому всего наилучшего и выражаю свою поддержку. Никогда не хочется видеть, как игрок получает травму, особенно на таком турнире», — приводит слова Уилсона журналист Марк Лазерус на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Фиала лежал неподвижно всё время до появления носилок. Нападающий не мог пошевелить ногой. Кевину Фиале 29 лет. На клубном уровне он представляет команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».

Материалы по теме
Официально
Федерация хоккея Швейцарии выступила с заявлением о состоянии травмированного Кевина Фиалы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android