Финляндия – Италия: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию

Финляндия — Италия: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Финляндии и Италии. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Финляндия
Не начался
Италия
В первых двух играх команда Финляндии проиграла Словакии (1:4) и победила Швецию (4:1). Сборная Италии на страте олимпийского хоккейного турнира проиграла Швеции (2:5) и Словакии (2:3).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
