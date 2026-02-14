Скидки
США — Дания: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные США и Дании. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Не начался
Дания
В первом матче на мужском олимпийском турнире команда США одержала уверенную победу над сборной Латвии (5:1). Команда Дании в первой игре турнира уступила Германии со счётом 1:3.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Напомним, действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
