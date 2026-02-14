Селебрини повторил достижение Ковальчука и приблизился к рекорду Малкина на Олимпиадах

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини во встрече с командой Швейцарии (5:1) записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Селебрини в первых двух матчах на Олимпийских играх с участием представителей НХЛ набрал 3 (2+1) очка и повторил достижение Ильи Ковальчука среди игроков, не достигших 20 лет. Ковальчук на ОИ-2002 набрал три очка до достижения 20-летия. Рекорд же Олимпийских игр по данному показателю принадлежит Евгению Малкину — шесть очков на ОИ-2006. На второй строчке финский игрок Олли Мяяття — пять очков на ОИ-2014.