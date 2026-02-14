Скидки
Селебрини повторил достижение Ковальчука и приблизился к рекорду Малкина на Олимпиадах

Комментарии

19-летний форвард сборной Канады Маклин Селебрини во встрече с командой Швейцарии (5:1) записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Селебрини в первых двух матчах на Олимпийских играх с участием представителей НХЛ набрал 3 (2+1) очка и повторил достижение Ильи Ковальчука среди игроков, не достигших 20 лет. Ковальчук на ОИ-2002 набрал три очка до достижения 20-летия. Рекорд же Олимпийских игр по данному показателю принадлежит Евгению Малкину — шесть очков на ОИ-2006. На второй строчке финский игрок Олли Мяяття — пять очков на ОИ-2014.

«Это два лучших игрока в мире». Селебрини — о партнёрах по сборной Канады
