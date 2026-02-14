Расписание матчей МХЛ на 14 февраля 2026 года

Сегодня, 14 февраля, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 14 февраля 2026 года (время московское):

09:00. «Кузнецкие Медведи» – «Толпар»;

10:00. «Снежные Барсы» – «Ладья»;

10:00. «Омские Ястребы» – «Стальные Лисы»;

11:00. «Сибирские Снайперы» – «Красноярские Рыси»;

13:00. «СКА-1946» – «Сахалинские Акулы»;

13:00. ХК «Капитан» – Академия СКА;

13:00. МХК «Динамо» СПб – «Амурские Тигры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 71 очко после 50 матчей.