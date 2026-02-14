Швеция — Словакия: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 14:10 мск

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Швеции и Словакии. Начало встречи запланировано на 14:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

В первых двух играх команда Швеции победила Италию (5:2) и проиграла Финляндии (1:4). Сборная Словакии на страте олимпийского хоккейного турнира была сильнее Финляндии (4:1) и Италии (3:2)

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.