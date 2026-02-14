Финляндия — Италия: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 18:40 мск

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Финляндии и Италии. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

В первых двух играх команда Финляндии проиграла Словакии (1:4) и победила Швецию (4:1). Сборная Италии на страте олимпийского хоккейного турнира проиграла Швеции (2:5) и Словакии (2:3).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.