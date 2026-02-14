Германия — Латвия: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 14:10 мск

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Ро Арена» встретятся сборные Германии и Латвии. Начало встречи запланировано на 14:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

В первом матче на мужском олимпийском турнире команда Германии одержала уверенную победу над сборной Дании (3:1). Команда Латвии в первой игре турнира проиграла США со счётом 1:5.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Напомним, действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии.