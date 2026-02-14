Коннор Макдэвид установил рекорд Олимпийских игр по количеству очков в первых двух матчах

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Напомним, ранее в игре с Чехией форвард отдал три ассиста.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Коннор Макдэвид установил рекорд Олимпийских игр по количеству очков в первых двух матчах с представителями НХЛ. Макдэвид забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач на старте турнира.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля. Мужской турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.