Фазель: россияне привыкли играть в «балет на льду», не любят много физического контакта

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель высказался о стиле игры российских хоккеистов и ответил на вопрос об уровне судейства в лиге.

— Вы сами в прошлом были арбитром. Как вам уровень судейства в КХЛ?

— Я думаю, что каток североамериканского размера даёт огромное преимущество для игры. Она становится гораздо более интенсивной, быстрой, с большим количеством силовых контактов. Мне это очень нравится, теперь мы периодически видим подобный стиль в играх КХЛ. И всё это фантастически поддерживают зрители. КХЛ скоро пять миллионов болельщиков на своих матчах соберёт, а ведь ещё не кончился регулярный чемпионат. Я помню плей‑офф прошлой весной, в Москве. Люди во дворцах болели потрясающе, и всегда был аншлаг.

Правда, по стилю игры есть нюанс. Россияне привыкли играть в «балет на льду», как я его называю. Они не любят слишком много физического контакта: их игра более техничная, упор на скорость, лёгкость и технику катания. Но очень здорово, что в КХЛ приезжает достаточно канадских и американских игроков, что добавляет в игру больше силовой борьбы. Не забывайте, что, когда Россия вернётся в международный хоккей, то не сможет побеждать, играя только в «балетный хоккей». Нужно привыкнуть к более жёсткой игре, — цитирует Фазеля «Матч ТВ».