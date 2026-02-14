Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид оценил победный матч сборной Канады с командой Швейцарии

Коннор Макдэвид оценил победный матч сборной Канады с командой Швейцарии
Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид оценил победу над Швейцарией (5:1) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

«Очевидно, Маккиннон — один из лучших в мире, он мыслит на высочайшем уровне и действует с невероятной скоростью. Я могу делать то же самое, и Селебрини тоже. Нам удалось забить пару голов, и быть частью этого — огромное удовольствие.

У нас очень глубокий состав, независимо от того, как составляются звенья. Мы будем командой, которая играет в четыре звена, и это просто даёт нам немного другой облик.

Иногда полезно просто окунуться в такую игру, и, когда вы забиваете в первом же совместном выходе на лёд, это обычно помогает, а всё, что после, — уже приятный бонус. Это было весело», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
Коннор Макдэвид установил рекорд Олимпийских игр по количеству очков в первых двух матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android