Коннор Макдэвид оценил победный матч сборной Канады с командой Швейцарии
Поделиться
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид оценил победу над Швейцарией (5:1) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp) 2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54 2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp) 3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14 4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28 5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03
«Очевидно, Маккиннон — один из лучших в мире, он мыслит на высочайшем уровне и действует с невероятной скоростью. Я могу делать то же самое, и Селебрини тоже. Нам удалось забить пару голов, и быть частью этого — огромное удовольствие.
У нас очень глубокий состав, независимо от того, как составляются звенья. Мы будем командой, которая играет в четыре звена, и это просто даёт нам немного другой облик.
Иногда полезно просто окунуться в такую игру, и, когда вы забиваете в первом же совместном выходе на лёд, это обычно помогает, а всё, что после, — уже приятный бонус. Это было весело», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
12:34
-
12:20
-
12:03
-
11:44
-
11:25
-
11:10
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:50
-
08:40
-
08:36
-
08:21
-
08:05
-
03:59
-
03:35
-
02:25
-
02:21
-
02:14
-
02:04
-
01:57
-
01:46
-
01:41
-
00:04