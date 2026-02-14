Коннор Макдэвид оценил победный матч сборной Канады с командой Швейцарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид оценил победу над Швейцарией (5:1) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

«Очевидно, Маккиннон — один из лучших в мире, он мыслит на высочайшем уровне и действует с невероятной скоростью. Я могу делать то же самое, и Селебрини тоже. Нам удалось забить пару голов, и быть частью этого — огромное удовольствие.

У нас очень глубокий состав, независимо от того, как составляются звенья. Мы будем командой, которая играет в четыре звена, и это просто даёт нам немного другой облик.

Иногда полезно просто окунуться в такую игру, и, когда вы забиваете в первом же совместном выходе на лёд, это обычно помогает, а всё, что после, — уже приятный бонус. Это было весело», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.