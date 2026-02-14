Обладатель Кубка Гагарина сравнил уровень матчей Олимпиады и регулярного чемпионата КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук сравнил уровень в матчах олимпийского хоккейного турнира и регулярного чемпионата КХЛ.

— Сравните матчи Олимпийских игр и регулярного чемпионата КХЛ?

— Накануне параллельно смотрел матчи Канада – Чехия и ЦСКА – «Спартак». Бросились в глаза разные скорости, плюс исполнительское мастерство, качество передач и бросков.

Но тут ничего удивительного нет. Во-первых, на Олимпиаде лучше установлены телекамеры – совсем рядом к площадке, из-за чего игра смотрится плотнее. И во-вторых, турниры сборных и клубов нельзя сравнивать, поскольку уровень национального хоккея всегда выше, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.