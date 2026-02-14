Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Может, его обменяют в «Эдмонтон». Журналист — о связке Селебрини и Макдэвида в сборной

«Может, его обменяют в «Эдмонтон». Журналист — о связке Селебрини и Макдэвида в сборной
Комментарии

Журналист Брайан Хейс в эфире TSN предположил, что нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини могут обменять в «Эдмонтон Ойлерз» для совместной игры с Коннором Макдэвидом. Напомним, хоккеисты выступают за сборную Канады на Олимпиаде в одном звене.

«Я думаю, Селебрини был действительно хорош. Он разыграл несколько очень хитрых комбинаций. Маклин и Макдэвид вместе – это волшебство. Может быть, Селебрини обменяют в «Эдмонтон». Он уедет из «Сан-Хосе» и отправится в «Эдмонтон», чтобы выиграть Кубок Стэнли с Макдэвидом», — заявил Хейс.

Селебрини на Олимпиаде сыграл две встречи, в которых набрал 3 (2+1) очка. Макдэвид в стартовых двух играх забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Материалы по теме
Звено Макдэвида порвало Швейцарию! Канадцы не заметили главного соперника по группе
Видео
Звено Макдэвида порвало Швейцарию! Канадцы не заметили главного соперника по группе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android