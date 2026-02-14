«Может, его обменяют в «Эдмонтон». Журналист — о связке Селебрини и Макдэвида в сборной

Журналист Брайан Хейс в эфире TSN предположил, что нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини могут обменять в «Эдмонтон Ойлерз» для совместной игры с Коннором Макдэвидом. Напомним, хоккеисты выступают за сборную Канады на Олимпиаде в одном звене.

«Я думаю, Селебрини был действительно хорош. Он разыграл несколько очень хитрых комбинаций. Маклин и Макдэвид вместе – это волшебство. Может быть, Селебрини обменяют в «Эдмонтон». Он уедет из «Сан-Хосе» и отправится в «Эдмонтон», чтобы выиграть Кубок Стэнли с Макдэвидом», — заявил Хейс.

Селебрини на Олимпиаде сыграл две встречи, в которых набрал 3 (2+1) очка. Макдэвид в стартовых двух играх забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.