«Сибирские Снайперы» обновили рекорд посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ

В субботу, 14 февраля 2026 года, матч OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги между «Сибирскими Снайперами» и «Красноярскими Рысями» собрал на «Сибирь-Арене» 11 080 болельщиков, что стало новым рекордом посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Предыдущее достижение − 7222 зрителя − также принадлежало Новосибирску и было установлено 2 ноября 2024 года во время матча между «Сибирскими Снайперами» и «Стальными Лисами».

Обновили «Снайперы» и клубный рекорд посещаемости: 2 марта 2024 игру серии плей-ин с «Кузнецкими Медведями» посетили 9109 болельщиков.

С учётом плей-офф матч «Сибирские Снайперы» − «Красноярские Рыси» стал третьим по посещаемости в истории лиги. Больше зрителей было только в Санкт-Петербурге на четвёртой и шестой встречах финальной серии 2025 года между «СКА-1946» и МХК «Спартак» (12 010 и 12 036 человек соответственно).

Молодёжная команда из Новосибирска, являющаяся самой посещаемой в МХЛ, проводит свою 1000-ю игру в лиге.