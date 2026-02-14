Крикунов: Тардиф — дурак, как можно было оставить Олимпиаду без России?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился своими впечатлениями от олимпийского хоккейного турнира.

«Посмотрел на Олимпиаде Финляндию, Словакию, Чехию, Канаду. Могу сказать, что канадцы оставили очень хорошее впечатление. Они играют прилично, хорошая сборная. Уровень олимпийского турнира приличный, всё-таки собрались все лучшие. Только России не хватает.

Люк Тардиф (президент Международной федерации хоккея. — Прим. «Чемпионата») — дурак. Как можно оставить спортсменов без такого соревнования, а турнир без России. У нас была бы там хорошая сборная, сильные вратари. Даже на фоне Канады наши бы не затерялись. Был бы интересный турнир», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».