Тренер команды из Дубая: вхождение местного клуба в КХЛ сейчас невозможно

Тренер и менеджер хоккейной команды Dubai Mighty Camels Патрик Вальчак оценил возможное вступление местной команды в КХЛ.

«Конечно, у нас есть лига — шесть команд, в этой лиге играет много русских. КХЛ — это очень, очень далёкое будущее. Не думаю, что это возможно сейчас. Но, как ты знаешь, мы открываем каток, новый каток к следующему сезону, это мы сделаем в течение лета. Мы запускаем хоккейную академию. Мои партнёры в Emirates Sports Group, и владелец Emirates Sports Group — русский парень, Владимир, который был бы очень рад, конечно, сделать что угодно вместе с Алексом Овечкиным касательно будущего хоккея в Дубае», — приводит слова Вальчака Odds.