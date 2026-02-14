Скидки
«Исключительные игроки». Рене Фазель — об Овечкине и Малкине

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель оценил выступление российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина в НХЛ.

— Стоит ли Овечкину идти к цели — 1000 голов без учёта плей‑офф? Или королю хоккея уже можно отдохнуть?
— Я, наверное, последний человек, кто может давать советы Саше. Он же легенда, он зверь, понимаете? Я помню время, когда он уезжал в НХЛ, а год спустя это сделал и Малкин. Джино пришлось лететь в Америку через Финляндию, потому что у него был контракт с магнитогорским «Металлургом» и этот вопрос решался в ИИХФ.

В итоге две большие звезды оказались в НХЛ, и это очень хорошо для России. Потому что Ови и Джино уже два десятилетия замечательно представляют российский хоккей во всём мире. Они исключительные игроки.

Поэтому я не могу давать советы Овечкину. Он умный, пусть поступает так, как считает лучше. Он знает своё тело и возможности организма. Если есть желание, то пусть играет в хоккей хоть до 50 лет, — цитирует Фазеля «Матч ТВ».

