«Злоупотреблять этим точно не стоит». Шарипзянов — о драках вратарей в НХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об участившихся драках между голкиперами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Просто так совпало в НХЛ, что сначала Бобровский подрался, потом Василевский. Так принято, что, если один вратарь лезет в драку, другой подключается. Думаю, один раз в сезоне вратари могут подраться, а злоупотреблять этим точно не стоит», — приводит слова Шарипзянова Legalbet.

Напомним, две вратарские драки за сезон в НХЛ состоялись впервые за последние 15 лет. В сезоне-2010/2011 вратарь «Монреаля» Кэри Прайс подрался с голкипером «Бостона» Тимом Томасом, а также состоялась драка вратарей «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбурга» — Рика Дипьетро и Брента Джонсона.