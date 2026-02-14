Скидки
Сидни Кросби обошёл Александра Овечкина по очкам на Олимпийских играх

Комментарии

Капитан сборной Канады Сидни Кросби в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии (5:1) записал на свой счёт одну заброшенную шайбу.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал своё 12-е очко (5+7) на Олимпийских играх с участием представителей НХЛ и вышел на 25-е место в истории, обойдя Александра Овечкина (11). Из действующих игроков НХЛ Кросби уступает только своему партнёру по «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину, на счету которого 15 очков. Рекорд же принадлежит Теэму Селянне — 32 очка.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля.

