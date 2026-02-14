Сидни Кросби обошёл Александра Овечкина по очкам на Олимпийских играх

Капитан сборной Канады Сидни Кросби в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Швейцарии (5:1) записал на свой счёт одну заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал своё 12-е очко (5+7) на Олимпийских играх с участием представителей НХЛ и вышел на 25-е место в истории, обойдя Александра Овечкина (11). Из действующих игроков НХЛ Кросби уступает только своему партнёру по «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину, на счету которого 15 очков. Рекорд же принадлежит Теэму Селянне — 32 очка.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Канады сыграет с Францией 15 февраля.