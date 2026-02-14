Скидки
Хоккейный агент Черных объяснил, почему Артемий Панарин выбрал «Лос-Анджелес»

Комментарии

Хоккейный агент Александр Черных рассказал, почему российский форвард Артемий Панарин выбрал «Лос-Анджелес Кингз» для продолжения карьеры.

— Вам удалось пообщаться с Артемием Панариным после заключения контракта? Он объяснил, почему выбрал именно «Лос-Анджелес»?
— Да, мы пообщались с ним. Он сказал, что исходил из того, что будет лучше для семьи и для детей, а потом уже для него. По этим параметрам «Лос-Анджелес» был самый оптимальный вариант.

— И хороший климат, и большой город?
— И климат, и обстановка, и бытовые вопросы. Панарин уже давно играет в НХЛ и ему есть с чем сравнивать. У него были более выгодные предложения и по деньгам, и по срокам. Но он сказал, что выбирал в пользу семьи.

— А как насчёт кубковых перспектив?
— Мы не знаем в итоге, куда та или иная команда сможет пройти в плей-офф. У него контракт на два года, и «Лос-Анджелес» с его помощью ещё может порадовать болельщиков, — цитирует Черных «РБ Спорт».

Ждать ли Панарина в России? Контракт с «Лос-Анджелесом» намекает на это
