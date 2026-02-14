Скидки
Юрай Слафковски обошёл Илью Ковальчука и Яромира Ягра по голам на Олимпиадах

Комментарии

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски во встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Швеции забросил шайбу. Идёт первый период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
Перерыв
1 : 1
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh)     1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

21-летний форвард команды Словакии забросил 10-ю шайбу на Олимпийских играх (ранее семь на Олимпиаде-2022). По данному показателю нападающий обошёл Илью Ковальчука и Яромира Ягра на Олимпиадах. Как сообщает TSN StatsCentre, из действующих игроков, выступающих в профессиональных лигах, больше Слафковски на Олимпийских играх не забивал никто.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

