Юрай Слафковски обошёл Илью Ковальчука и Яромира Ягра по голам на Олимпиадах

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски во встрече группового турнира Олимпийских игр 2026 года с командой Швеции забросил шайбу. Идёт первый период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

21-летний форвард команды Словакии забросил 10-ю шайбу на Олимпийских играх (ранее семь на Олимпиаде-2022). По данному показателю нападающий обошёл Илью Ковальчука и Яромира Ягра на Олимпиадах. Как сообщает TSN StatsCentre, из действующих игроков, выступающих в профессиональных лигах, больше Слафковски на Олимпийских играх не забивал никто.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.