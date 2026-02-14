Скидки
«Сейчас эйфория прошла». Скабелка — об игре московского «Динамо» после смены тренера

«Сейчас эйфория прошла». Скабелка — об игре московского «Динамо» после смены тренера
Комментарии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о выступлениях московского «Динамо» в текущем сезоне, а также оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина.

«Динамо» затеяло перестройку посреди сезона. Команда взбодрилась после смены тренера, но сейчас эта эйфория прошла. Нужно время, чтобы они привыкли к требованиям главного тренера. Пока Вячеслав Козлов только ищет общий язык с хоккеистами. Это займёт время. Не могу назвать «Динамо» очевидным претендентом на победу в Кубке Гагарина», — цитирует Скабелку Metaratings.

«Динамо» с 64 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

