Фото: незасчитанный гол сборной Словакии в матче олимпийского турнира с командой Швеции

В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Словакии. После первого периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На последних секундах первого периода форвард сборной Словакии Павол Регенда бросил по воротам команды Швеции, после чего шайба медленно катилась за ленточку, однако голкипер шведской сборной Якоб Маркстрём накрыл её. Судьи после видеопросмотра гол не засчитали по причине того, что шайба полностью не пересекла линию ворот.

Фото: Кадр из трансляции ОККО

Фото: Кадр из трансляции ОККО

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.