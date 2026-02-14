Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фото: незасчитанный гол сборной Словакии в матче олимпийского турнира с командой Швеции

Фото: незасчитанный гол сборной Словакии в матче олимпийского турнира с командой Швеции
Комментарии

В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Словакии. После первого периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
2-й период
3 : 2
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh)     1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59     2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp)     2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48     3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29    

На последних секундах первого периода форвард сборной Словакии Павол Регенда бросил по воротам команды Швеции, после чего шайба медленно катилась за ленточку, однако голкипер шведской сборной Якоб Маркстрём накрыл её. Судьи после видеопросмотра гол не засчитали по причине того, что шайба полностью не пересекла линию ворот.

Фото: Кадр из трансляции ОККО

Фото: Кадр из трансляции ОККО

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Материалы по теме
Видео
Юрай Слафковски обошёл Илью Ковальчука и Яромира Ягра по голам на Олимпиадах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android