Эрикссон Эк стал автором первого гола в истории Швеции в меньшинстве на Олимпиадах с игроками НХЛ

Эрикссон Эк стал автором первого гола в истории Швеции в меньшинстве на ОИ с игроками НХЛ
В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Словакии. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу шведской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
2-й период
3 : 2
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh)     1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59     2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp)     2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48     3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29    

На восьмой минуте первого периода Йоэль Эрикссон Эк открыл счёт во встрече, забросив шайбу в меньшинстве. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Эрикссон Эк стал автором первого гола в истории Швеции в меньшинстве на Олимпиадах с представителями НХЛ.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

