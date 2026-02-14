Эрикссон Эк стал автором первого гола в истории Швеции в меньшинстве на ОИ с игроками НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Словакии. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу шведской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
2-й период
3 : 2
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh) 1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59 2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp) 2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48 3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29
На восьмой минуте первого периода Йоэль Эрикссон Эк открыл счёт во встрече, забросив шайбу в меньшинстве. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Эрикссон Эк стал автором первого гола в истории Швеции в меньшинстве на Олимпиадах с представителями НХЛ.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
15:40
-
15:33
-
15:24
-
15:06
-
15:03
-
14:52
-
14:35
-
14:30
-
14:13
-
13:51
-
13:34
-
13:13
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
12:03
-
11:44
-
11:25
-
11:10
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:50
-
08:40