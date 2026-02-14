Эрикссон Эк стал автором первого гола в истории Швеции в меньшинстве на ОИ с игроками НХЛ

В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Словакии. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу шведской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте первого периода Йоэль Эрикссон Эк открыл счёт во встрече, забросив шайбу в меньшинстве. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Эрикссон Эк стал автором первого гола в истории Швеции в меньшинстве на Олимпиадах с представителями НХЛ.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.