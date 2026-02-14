Скидки
Защитник «Локомотива» Гернат забросил шайбу сборной Словакии во встрече с командой Швеции

Комментарии

В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Словакии. Идёт второй период, счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
2-й период
3 : 2
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh)     1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59     2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp)     2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48     3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29    

В середине второго игрового отрезка защитник словацкой сборной и ярославского «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт во встрече, поразив ворота команды Швеции с ползоны.

Сборная Словакии на страте олимпийского хоккейного турнира была сильнее Финляндии (4:1) и Италии (3:2). Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Фото: незасчитанный гол сборной Словакии в матче олимпийского турнира с командой Швеции
