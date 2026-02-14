Защитник «Локомотива» Гернат забросил шайбу сборной Словакии во встрече с командой Швеции

В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Словакии. Идёт второй период, счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине второго игрового отрезка защитник словацкой сборной и ярославского «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт во встрече, поразив ворота команды Швеции с ползоны.

Сборная Словакии на страте олимпийского хоккейного турнира была сильнее Финляндии (4:1) и Италии (3:2). Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.