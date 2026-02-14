Видео шайбы защитника сборной Словакии и «Локомотива» Герната во встрече с командой Швеции

В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Швеции и Словакии. После второго периода счёт 3:2 в пользу шведской сборной. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине второго игрового отрезка защитник словацкой сборной и ярославского «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт во встрече, поразив ворота команды Швеции с ползоны.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Сборная Словакии на страте олимпийского хоккейного турнира была сильнее Финляндии (4:1) и Италии (3:2). Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.