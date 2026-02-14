Никита Дианов из «Динамо-Алтай» стал первым голкипером, забросившим шайбу в матче ВХЛ

Вратарь «Динамо-Алтай» Никита Дианов стал первым голкипером, забросившим шайбу в матче Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ. Дианов отметился в игре с «Омскими Крыльями» (5:3) и тем самым принёс своей команде волевую победу.

Права на видео принадлежат ООО «ВХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Всероссийской хоккейной лиги.

24-летний голкипер в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,88 и 91% отражённых бросков. За «Динамо-Алтай» Никита выступает с сезона-2023/2024, ранее он играл за «Омские Крылья» в сезоне-2021/2022.