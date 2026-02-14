Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Дианов из «Динамо-Алтай» стал первым голкипером, забросившим шайбу в матче ВХЛ

Никита Дианов из «Динамо-Алтай» стал первым голкипером, забросившим шайбу в матче ВХЛ
Комментарии

Вратарь «Динамо-Алтай» Никита Дианов стал первым голкипером, забросившим шайбу в матче Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ. Дианов отметился в игре с «Омскими Крыльями» (5:3) и тем самым принёс своей команде волевую победу.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
5 : 3
Омские Крылья
Омск

Права на видео принадлежат ООО «ВХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Всероссийской хоккейной лиги.

24-летний голкипер в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,88 и 91% отражённых бросков. За «Динамо-Алтай» Никита выступает с сезона-2023/2024, ранее он играл за «Омские Крылья» в сезоне-2021/2022.

Материалы по теме
«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака». Беседа с Долгановым
Эксклюзив
«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака». Беседа с Долгановым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android