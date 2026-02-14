Скидки
Германия – Латвия, результат матча 14 февраля 2026 года, счет 3:4, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Сборная Латвии одержала первую победу на Олимпиаде-2026, обыграв Германию
Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Германии и Латвии. Победу со счётом 4:3 одержала команда Латвии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Райхель (Кагун, Кельбле) – 02:06     1:1 Лочмелис (Гиргенсонс, Крастенбергс) – 15:48 (pp)     2:1 Кельбле (Тиффельс) – 16:56     2:2 Лочмелис (Балцерс, Балинскис) – 28:02 (pp)     2:3 Тралмакс (Гиргенсонс, Якс) – 48:32     2:4 Крастенбергс (Даугавиньш, Шмитс) – 51:37     3:4 Штюцле (Драйзайтль, Петерка) – 57:41    

На второй минуте нападающий немецкой сборной Лукас Райхель забил первый гол. На 16-й минуте форвард латвийской команды Данс Лочмелис сравнял счёт. На 17-й минуте защитник Лукас Кельбле вывел немцев вперёд. На 29-й минуте Лочмелис восстановил равенство в счёте, оформив дубль.

На 49-й минуте нападающий Эдуард Тралмакс вывел латвийцев вперёд. На 52-й минуте форвард Ренарс Крастенбергс забросил четвёртую шайбу в ворота Германии. На 58-й минуте нападающий Тим Штюцле сократил отставание немецкой сборной, установив окончательный счёт — 4:3.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Германии сыграет с США 15 февраля. Сборная Латвии в этот же день встретится с командой Дании.

«Вижу США и Латвию фаворитами группы на Олимпиаде». Интервью с экс-тафгаем НХЛ
«Вижу США и Латвию фаворитами группы на Олимпиаде». Интервью с экс-тафгаем НХЛ
