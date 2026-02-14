Сборная Латвии одержала первую победу на Олимпиаде-2026, обыграв Германию

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Германии и Латвии. Победу со счётом 4:3 одержала команда Латвии.

На второй минуте нападающий немецкой сборной Лукас Райхель забил первый гол. На 16-й минуте форвард латвийской команды Данс Лочмелис сравнял счёт. На 17-й минуте защитник Лукас Кельбле вывел немцев вперёд. На 29-й минуте Лочмелис восстановил равенство в счёте, оформив дубль.

На 49-й минуте нападающий Эдуард Тралмакс вывел латвийцев вперёд. На 52-й минуте форвард Ренарс Крастенбергс забросил четвёртую шайбу в ворота Германии. На 58-й минуте нападающий Тим Штюцле сократил отставание немецкой сборной, установив окончательный счёт — 4:3.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Германии сыграет с США 15 февраля. Сборная Латвии в этот же день встретится с командой Дании.