Швеция – Словакия, результат матча 14 февраля 2026 года, счет 3:5, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Швеция победила сборную Словакии на Олимпийских играх — 2026
Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швеции и Словакии. Победу со счётом 5:3 одержала команда Швеции.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 3
Словакия
1:0 Эрикссон Эк (Кемпе) – 07:17 (sh)     1:1 Слафковски (Немец, Гернат) – 08:59     2:1 Кемпе (Далин, Рэймонд) – 27:06 (pp)     2:2 Гернат (Черешняк, Ружичка) – 29:48     3:2 Петтерссон (Форсберг, Хедман) – 34:29     4:2 Петтерссон (Рэймонд, Карлссон) – 47:57     5:2 Рэймонд (Зибанеджад, Карлссон) – 51:38     5:3 Дворски (Слафковски, Черешняк) – 59:21 (pp)    

На восьмой минуте нападающий шведской сборной Йоэль Эрикссон Эк забил первый гол. На девятой минуте форвард словацкой команды Юрай Слафковски сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Адриан Кемпе вывел шведов вперёд. На 30-й минуте защитник сборной Словакии Мартин Гернат восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте форвард Элиас Петтерссон вновь вывел Швецию вперёд.

На 48-й минуте Петтерссон забросил четвёртую шайбу в ворота словацкой команды, оформив дубль. На 52-й минуте нападающий Лукас Рэймонд забил пятый гол шведской сборной. На последней минуте форвард Далибор Дворски отыграл одну шайбу словаков, установив окончательный счёт — 5:3.

