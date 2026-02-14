Швеция победила сборную Словакии на Олимпийских играх — 2026

Сегодня, 14 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швеции и Словакии. Победу со счётом 5:3 одержала команда Швеции.

На восьмой минуте нападающий шведской сборной Йоэль Эрикссон Эк забил первый гол. На девятой минуте форвард словацкой команды Юрай Слафковски сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Адриан Кемпе вывел шведов вперёд. На 30-й минуте защитник сборной Словакии Мартин Гернат восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте форвард Элиас Петтерссон вновь вывел Швецию вперёд.

На 48-й минуте Петтерссон забросил четвёртую шайбу в ворота словацкой команды, оформив дубль. На 52-й минуте нападающий Лукас Рэймонд забил пятый гол шведской сборной. На последней минуте форвард Далибор Дворски отыграл одну шайбу словаков, установив окончательный счёт — 5:3.