Леон Драйзайтль, Олимпиада 2026: статистика в игре Германия — Латвия, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Латвии отметился одной результативной передачей. Драйзайтль ассистировал Тиму Штюцле в третьем голе команды. Победу в матче одержала сборная Латвии со счётом 4:3.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Германии сыграет с США 15 февраля. Сборная Латвии в этот же день встретится с командой Дании.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).