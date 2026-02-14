Скидки
Леон Драйзайтль, Олимпиада 2026: статистика в матче Германия — Латвия, очки, голы, передачи

Леон Драйзайтль, Олимпиада 2026: статистика в игре Германия — Латвия, очки, голы, передачи
Комментарии

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Латвии отметился одной результативной передачей. Драйзайтль ассистировал Тиму Штюцле в третьем голе команды. Победу в матче одержала сборная Латвии со счётом 4:3.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Райхель (Кагун, Кельбле) – 02:06     1:1 Лочмелис (Гиргенсонс, Крастенбергс) – 15:48 (pp)     2:1 Кельбле (Тиффельс) – 16:56     2:2 Лочмелис (Балцерс, Балинскис) – 28:02 (pp)     2:3 Тралмакс (Гиргенсонс, Якс) – 48:32     2:4 Крастенбергс (Даугавиньш, Шмитс) – 51:37     3:4 Штюцле (Драйзайтль, Петерка) – 57:41    

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Германии сыграет с США 15 февраля. Сборная Латвии в этот же день встретится с командой Дании.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Сборная Латвии одержала первую победу на Олимпиаде-2026, обыграв Германию
