«Барыс» одержал победу над «Ладой», тольяттинцы потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

Сегодня, 14 февраля, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.
В составе «Барыса» отличились Иэн Маккошен, Кирилл Панюков, Семён Симонов, Райли Уолш и Тайс Томпсон. За «Ладу» заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилёв, Александр Лукин и Тайлер Граовац.
Таким образом, тольяттинский клуб потерял шансы на выход в плей-офф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 57 матчей, в которых набрал 44 очка, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 39 очками после 57 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.
- 14 февраля 2026
