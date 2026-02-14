Скидки
Барыс – Лада, результат матча 14 февраля 2026 года, счет 5:3, КХЛ 2025/2026

«Барыс» одержал победу над «Ладой», тольяттинцы потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Чивилёв – 01:23 (5x5)     1:1 Маккошен (Асетов, Панюков) – 05:39 (5x5)     2:1 Панюков – 12:48 (5x5)     3:1 Симонов (Омирбеков, Кайыржан) – 14:35 (5x4)     3:2 Лукин – 34:17 (5x5)     4:2 Уолш (Кайыржан) – 45:37 (5x5)     5:2 Томпсон (Уиллман, Масси) – 48:32 (4x5)     5:3 Граовац (Чивилёв, Коттон) – 49:51 (5x4)    

В составе «Барыса» отличились Иэн Маккошен, Кирилл Панюков, Семён Симонов, Райли Уолш и Тайс Томпсон. За «Ладу» заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилёв, Александр Лукин и Тайлер Граовац.

Таким образом, тольяттинский клуб потерял шансы на выход в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 57 матчей, в которых набрал 44 очка, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 39 очками после 57 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.

